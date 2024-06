Freundlicher Handel: CAC 40-Anleger greifen zum Handelsstart zu

CAC 40-Handel am Montag.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,61 Prozent fester bei 7 548,83 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,338 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,477 Prozent stärker bei 7 539,03 Punkten in den Montagshandel, nach 7 503,27 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 537,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 549,03 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.05.2024, stand der CAC 40 bei 8 167,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 8 164,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 388,65 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,239 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im CAC 40

Zu den Top-Aktien im CAC 40 zählen aktuell Stellantis (+ 1,77 Prozent auf 19,13 EUR), BNP Paribas (+ 1,75 Prozent auf 59,22 EUR), STMicroelectronics (+ 1,26 Prozent auf 39,92 EUR), Schneider Electric (+ 1,24 Prozent auf 224,08 EUR) und LOréal (+ 1,00 Prozent auf 444,93 EUR). Flop-Aktien im CAC 40 sind hingegen Veolia Environnement (-0,09 Prozent auf 27,71 EUR), Air Liquide (+ 0,31 Prozent auf 160,05 EUR), LOréal (+ 1,00 Prozent auf 444,93 EUR), Schneider Electric (+ 1,24 Prozent auf 224,08 EUR) und STMicroelectronics (+ 1,26 Prozent auf 39,92 EUR).

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 273 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 353,998 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,73 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at