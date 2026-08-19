Freundlicher Handel: CAC 40 bewegt sich im Plus

Kaum verändert zeigt sich der CAC 40 am dritten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr springt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,20 Prozent auf 8 526,55 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,490 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,163 Prozent auf 8 523,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 509,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 558,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 518,63 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,18 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 338,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 981,76 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 7 979,08 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,04 Prozent nach oben. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 367 206 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 219,385 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at