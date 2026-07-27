Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Euronext-Handel im Blick
|
27.07.2026 12:26:48
Freundlicher Handel: CAC 40 liegt mittags im Plus
Am Montag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,70 Prozent fester bei 8 430,88 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,448 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,842 Prozent fester bei 8 442,75 Punkten in den Montagshandel, nach 8 372,28 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 463,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 402,81 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Wert von 8 384,87 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 27.04.2026, mit 8 141,92 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 834,58 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,88 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 112 458 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 227,882 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
24.07.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|CAC 40 aktuell: So steht der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|209,55
|2,42%
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|18,65
|0,76%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|466,85
|0,73%
|Renault S.A.
|26,64
|2,26%
|Stellantis
|4,96
|-0,63%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 450,46
|0,93%