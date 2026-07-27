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Euronext-Handel im Blick 27.07.2026 12:26:48

Freundlicher Handel: CAC 40 liegt mittags im Plus

Freundlicher Handel: CAC 40 liegt mittags im Plus

Der CAC 40 gewinnt derzeit an Wert.

Am Montag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,70 Prozent fester bei 8 430,88 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,448 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,842 Prozent fester bei 8 442,75 Punkten in den Montagshandel, nach 8 372,28 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 463,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 402,81 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Wert von 8 384,87 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 27.04.2026, mit 8 141,92 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 834,58 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,88 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 112 458 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 227,882 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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