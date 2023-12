Freundlicher Handel: CAC 40 startet mit Gewinnen

Der CAC 40 bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,49 Prozent fester bei 7 346,27 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,264 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,353 Prozent fester bei 7 336,55 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 310,77 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 350,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 335,95 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 0,732 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 01.11.2023, mit 6 932,63 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 296,77 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 01.12.2022, einen Stand von 6 753,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 11,40 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 8 027 Aktien gehandelt. Mit 344,843 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Im Index weist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie mit 9,03 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

