Freundlicher Handel: CAC 40 steigt letztendlich

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,52 Prozent höher bei 7 560,09 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,333 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,076 Prozent stärker bei 7 527,03 Punkten, nach 7 521,32 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7 567,58 Punkte, das Tagestief hingegen 7 504,63 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 0,157 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 09.09.2024, wurde der CAC 40 mit 7 425,26 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2024, den Stand von 7 508,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, wurde der CAC 40 auf 7 021,40 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,388 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 029,91 Zählern.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 307 533 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 339,591 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,45 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

