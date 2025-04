Aufschläge in Paris: CAC 40 am Mittag freundlich

Am Freitag zeigen sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,73 Prozent fester bei 7 557,32 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,266 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,834 Prozent auf 7 565,35 Punkte an der Kurstafel, nach 7 502,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 574,25 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 526,63 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 3,74 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.03.2025, bei 8 108,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, einen Stand von 7 927,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 016,65 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2,21 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 257,88 Punkte. 6 763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 106 086 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 250,037 Mrd. Euro macht die Hermès (Hermes International)-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Worldline SA-Aktie hat mit 3,40 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at