Freundlicher Handel: Das macht der SMI am Nachmittag

Am Freitag bewegt sich der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,12 Prozent stärker bei 12 255,65 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,397 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,069 Prozent auf 12 249,72 Punkte an der Kurstafel, nach 12 241,25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 12 209,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 278,32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 1,58 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.05.2024, wies der SMI 11 512,97 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.03.2024, wies der SMI einen Stand von 11 575,37 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 07.06.2023, einen Wert von 11 348,11 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,72 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12 278,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 1,93 Prozent auf 242,70 CHF), Holcim (+ 0,65 Prozent auf 80,20 CHF), Richemont (+ 0,60 Prozent auf 150,10 CHF), Swiss Re (+ 0,35 Prozent auf 113,50 CHF) und Alcon (+ 0,27 Prozent auf 82,16 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Partners Group (-1,73 Prozent auf 1 163,50 CHF), Lonza (-0,95 Prozent auf 501,60 CHF), Geberit (-0,94 Prozent auf 550,80 CHF), Sika (-0,88 Prozent auf 271,10 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,83 Prozent auf 50,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 021 986 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 259,233 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at