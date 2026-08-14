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Index im Fokus 14.08.2026 15:58:45

Freundlicher Handel: DAX mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel: DAX mit grünem Vorzeichen

Der DAX verzeichnet heute Kursanstiege.

Am Freitag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,60 Prozent stärker bei 26 457,76 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,194 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,556 Prozent auf 26 445,99 Punkte an der Kurstafel, nach 26 299,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26 541,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 404,95 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,369 Prozent aufwärts. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 25 147,03 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Stand von 24 456,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 377,50 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,82 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Scout24 (+ 3,88 Prozent auf 79,05 EUR), SAP SE (+ 3,65 Prozent auf 181,78 EUR), Rheinmetall (+ 2,85 Prozent auf 1 197,80 EUR), Hannover Rück (+ 1,93 Prozent auf 254,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,41 Prozent auf 517,60 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen EON SE (-3,56 Prozent auf 17,60 EUR), Merck (-2,51 Prozent auf 136,00 EUR), Vonovia SE (-1,67 Prozent auf 20,65 EUR), Continental (-1,48 Prozent auf 69,42 EUR) und HOCHTIEF (-0,95 Prozent auf 439,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 10 217 278 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214,920 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Continental AG 69,30 -1,17% Continental AG
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Hannover Rück 252,80 1,53% Hannover Rück
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