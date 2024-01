Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich stärker

Der Dow Jones verbuchte im NYSE-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 37 683,01 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 10,886 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,028 Prozent auf 37 455,46 Punkte an der Kurstafel, nach 37 466,11 Punkten am Vortag.

Bei 37 692,92 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 37 249,24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 08.12.2023, einen Wert von 36 247,87 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 407,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, notierte der Dow Jones bei 33 630,61 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,88 Prozent auf 260,87 USD), Intel (+ 3,33 Prozent auf 48,45 USD), Amgen (+ 2,60 Prozent auf 310,88 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2,48 Prozent auf 25,63 USD) und Apple (+ 2,42 Prozent auf 185,56 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Boeing (-8,03 Prozent auf 229,00 USD), Chevron (-0,60 Prozent auf 149,50 USD), Honeywell (-0,43 Prozent auf 202,66 USD), Travelers (-0,39 Prozent auf 192,31 USD) und Verizon (-0,25 Prozent auf 40,10 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 20 341 367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,575 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

2024 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at