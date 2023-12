Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht letztendlich Gewinne

Am Donnerstag schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 37 710,10 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 10,903 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,366 Prozent auf 37 518,62 Punkte an der Kurstafel, nach 37 656,52 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 37 778,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 37 650,98 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0,813 Prozent. Vor einem Monat, am 28.11.2023, lag der Dow Jones noch bei 35 416,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.09.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 666,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.12.2022, wurde der Dow Jones mit 32 875,71 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 13,80 Prozent zu. Bei 37 778,85 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 31 429,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 1,58 Prozent auf 108,82 USD), 3M (+ 0,87 Prozent auf 109,69 USD), Merck (+ 0,73 Prozent auf 108,77 USD), Amgen (+ 0,67 Prozent auf 288,46 USD) und Visa (+ 0,57 Prozent auf 260,40 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Chevron (-1,41 Prozent auf 149,77 USD), Dow (-0,86 Prozent auf 55,23 USD), Intel (-0,73 Prozent auf 50,39 USD), Boeing (-0,67 Prozent auf 260,35 USD) und Salesforce (-0,43 Prozent auf 265,58 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 792 662 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,701 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,92 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at