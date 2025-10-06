Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Der Dow Jones schloss am Montag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 46 694,97 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,902 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 46 583,95 Zählern und damit 0,373 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (46 758,28 Punkte).

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 46 846,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46 426,96 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der Dow Jones auf 45 400,86 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, bei 44 828,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, lag der Dow Jones bei 42 352,75 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,15 Prozent. Bei 47 049,64 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2,25 Prozent auf 245,78 USD), Microsoft (+ 2,17 Prozent auf 528,57 USD), Boeing (+ 1,59 Prozent auf 219,73 USD), Cisco (+ 1,46 Prozent auf 68,91 USD) und Goldman Sachs (+ 0,86 Prozent auf 796,78 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Verizon (-5,11 Prozent auf 41,44 USD), Sherwin-Williams (-2,80 Prozent auf 336,91 USD), 3M (-1,72 Prozent auf 155,93 USD), McDonalds (-1,64 Prozent auf 296,04 USD) und Amgen (-1,27 Prozent auf 294,12 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 40 694 742 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,899 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 6,27 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

