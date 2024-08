Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Am Montag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,51 Prozent auf 4 699,31 Punkte nach oben. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,987 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,247 Prozent fester bei 4 686,85 Punkten, nach 4 675,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 686,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 699,76 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 12.07.2024, den Stand von 5 043,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Stand von 5 085,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Wert von 4 321,33 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,13 Prozent. 5 121,71 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,33 Prozent auf 440,60 EUR), Bayer (+ 1,00 Prozent auf 26,23 EUR), Enel (+ 0,96 Prozent auf 6,44 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,77 Prozent auf 24,80 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,77 Prozent auf 3,48 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Volkswagen (VW) vz (+ 0,02 Prozent auf 93,96 EUR), SAP SE (+ 0,14 Prozent auf 190,18 EUR), Stellantis (+ 0,17 Prozent auf 14,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,21 Prozent auf 57,93 EUR) und Eni (+ 0,28 Prozent auf 14,39 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 223 838 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 317,711 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 3,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

