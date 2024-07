Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Der Euro STOXX 50 gewinnt am ersten Tag der Woche an Wert.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,71 Prozent fester bei 4 909,85 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,125 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,123 Prozent stärker bei 4 833,17 Punkten, nach 4 827,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 4 911,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 833,17 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 907,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 936,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, mit 4 391,41 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,80 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 4,21 Prozent auf 34,50 EUR), Bayer (+ 3,58 Prozent auf 27,20 EUR), Siemens (+ 2,15 Prozent auf 174,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,11 Prozent auf 40,69 EUR) und BMW (+ 2,10 Prozent auf 91,36 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Enel (-2,88 Prozent auf 6,58 EUR), Eni (-0,18 Prozent auf 14,07 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,74 Prozent auf 24,37 EUR), adidas (+ 0,75 Prozent auf 228,80 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,82 Prozent auf 3,67 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 128 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 338,273 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,57 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at