Freundlicher Handel: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus

Am vierten Tag der Woche legten Börsianer in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 8 269,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,573 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 258,64 Punkten, nach 8 258,64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 8 256,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 337,68 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 282,76 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, bei 8 153,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 389,70 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,10 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Barclays (+ 4,16 Prozent auf 2,48 GBP), Unilever (+ 2,94 Prozent auf 47,90 GBP), Anglo American (+ 2,88 Prozent auf 23,91 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,60 Prozent auf 106,55 GBP) und Standard Chartered (+ 1,99 Prozent auf 8,59 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil RS Group (-2,82 Prozent auf 7,06 GBP), Schroders (-2,65 Prozent auf 3,53 GBP), SSE (-2,40 Prozent auf 18,47 GBP), United Utilities (-1,87 Prozent auf 10,51 GBP) und Severn Trent (-1,86 Prozent auf 26,34 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 123 528 976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 220,720 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

