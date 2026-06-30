Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags in der Gewinnzone

Am Dienstag steigt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 1,03 Prozent auf 10 591,70 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,124 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 484,31 Punkte an der Kurstafel, nach 10 484,22 Punkten am Vortag.

Bei 10 483,86 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 592,02 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Wert von 10 409,28 Punkten auf. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 127,96 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Wert von 8 760,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,44 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 3,63 Prozent auf 38,83 GBP), Anglo American (+ 3,39 Prozent auf 37,50 GBP), StJamess Place (+ 2,92) Prozent auf 12,16 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,88 Prozent auf 14,65 GBP) und J Sainsbury (+ 2,69 Prozent auf 3,24 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Burberry (-1,87 Prozent auf 10,75 GBP), Persimmon (-1,77 Prozent auf 10,63 GBP), Vodafone Group (-1,53 Prozent auf 1,02 GBP), Barratt Developments (-1,34 Prozent auf 2,80 GBP) und Diageo (-1,20 Prozent auf 15,48 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25 347 135 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 283,985 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at