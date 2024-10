Freundlicher Handel: FTSE 100 verbucht schlussendlich Gewinne

FTSE 100-Kurs am Freitag zum Handelsende.

Letztendlich ging der FTSE 100 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 8 253,65 Punkten aus dem Freitagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,548 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 237,73 Punkten, nach 8 237,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 211,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 265,71 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,326 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 11.09.2024, bei 8 193,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 223,34 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 620,03 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,89 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell D S Smith (+ 2,45 Prozent auf 4,68 GBP), Taylor Wimpey (+ 2,17 Prozent auf 1,55 GBP), Centrica (+ 2,12 Prozent auf 1,23 GBP), Barclays (+ 2,03 Prozent auf 2,36 GBP) und Flutter Entertainment (+ 1,95 Prozent auf 185,40 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil J Sainsbury (-5,90 Prozent auf 2,71 GBP), Ocado Group (-2,35 Prozent auf 3,94 GBP), Prudential (-1,71 Prozent auf 6,76 GBP), GSK (-1,66 Prozent auf 14,80 GBP) und Melrose Industries (-1,47 Prozent auf 4,29 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 86 065 055 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 217,459 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Phoenix Group lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,34 Prozent.

Redaktion finanzen.at