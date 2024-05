Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Grün

So bewegte sich der FTSE 100 am Donnerstag schlussendlich

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel letztendlich um 0,33 Prozent stärker bei 8 381,35 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,586 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 354,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 354,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 396,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8 349,83 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 2,04 Prozent. Vor einem Monat, am 09.04.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 934,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, stand der FTSE 100 noch bei 7 572,58 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 09.05.2023, mit 7 764,09 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,55 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 396,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Anglo American (+ 3,09 Prozent auf 27,36 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,91 Prozent auf 1,20 GBP), Ocado Group (+ 2,28 Prozent auf 3,54 GBP), Rightmove (+ 2,14 Prozent auf 5,73 GBP) und RS Group (+ 1,79 Prozent auf 8,23 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen 3i (-5,18 Prozent auf 28,20 GBP), HSBC (-3,83 Prozent auf 6,94 GBP), Melrose Industries (-1,62 Prozent auf 5,96 GBP), Pearson (-1,48 Prozent auf 10,00 GBP) und InterContinental Hotels Group (-1,22 Prozent auf 77,92 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 99 118 998 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 218,287 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

