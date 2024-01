Freundlicher Handel: Gewinne im Dow Jones

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,35 Prozent fester bei 38 036,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11,392 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,143 Prozent auf 37 959,79 Punkte an der Kurstafel, nach 37 905,45 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 064,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 37 924,48 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,309 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 37 385,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33 141,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 733,96 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 0,853 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 38 109,20 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 1,53 Prozent auf 144,26 USD), American Express (+ 1,35 Prozent auf 187,98 USD), Caterpillar (+ 1,14 Prozent auf 292,12 USD), JPMorgan Chase (+ 1,14 Prozent auf 170,91 USD) und Microsoft (+ 1,10 Prozent auf 403,29 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Cisco (-0,91 Prozent auf 51,29 USD), Merck (-0,83 Prozent auf 118,85 USD), Coca-Cola (-0,63 Prozent auf 59,47 USD), 3M (-0,62 Prozent auf 95,50 USD) und Amgen (-0,62 Prozent auf 307,98 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 297 916 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,757 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,94 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at