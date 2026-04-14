Freundlicher Handel: Gewinne im SPI

Am Dienstag steigt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,80 Prozent auf 18 600,27 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,358 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,271 Prozent höher bei 18 502,46 Punkten, nach 18 452,54 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 502,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 639,54 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 17 893,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 543,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 452,75 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,96 Prozent nach oben. 19 309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 12,28 Prozent auf 6,40 CHF), Comet (+ 9,99 Prozent auf 310,40 CHF), Calida (+ 9,34 Prozent auf 14,98 CHF), Sika (+ 9,25 Prozent auf 149,95 CHF) und Cicor Technologies (+ 8,94 Prozent auf 134,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil GAM (-5,75 Prozent auf 0,09 CHF), Swiss Re (-3,75 Prozent auf 128,20 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-2,71 Prozent auf 17,24 CHF), TX Group (-2,70 Prozent auf 129,80 CHF) und Private Equity (-2,60 Prozent auf 60,00 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 991 141 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284,087 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at