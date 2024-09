Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50

Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch am Montag in der Gewinnzone ein.

Am Montag steht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,04 Prozent im Plus bei 4 388,95 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,078 Prozent auf 4 390,40 Punkte an der Kurstafel, nach 4 386,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 386,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 393,18 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 23.08.2024, den Wert von 4 494,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 513,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 947,22 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,26 Prozent nach oben. Bei 4 584,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Nestlé (+ 1,61 Prozent auf 83,36 CHF), Enel (+ 1,12 Prozent auf 7,11 EUR), HSBC (+ 0,83 Prozent auf 6,66 GBP), BP (+ 0,62 Prozent auf 4,12 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0,58 Prozent auf 26,22 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Intesa Sanpaolo (-1,00 Prozent auf 3,79 EUR), Richemont (-1,00 Prozent auf 113,40 CHF), Rio Tinto (-1,00 Prozent auf 47,55 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,84 Prozent auf 54,53 EUR) und Roche (-0,74 Prozent auf 267,20 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 838 641 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 502,910 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,15 erwartet. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

