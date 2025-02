NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf die diesjährige Konferenz CAGNY (Consumer Analyst Group of New York). Die Präsentation des Spirituosenherstellers sei zuversichtlich gewesen. Erneut seien die mittelfristigen Chancen im Bereich Global Spirits betont worden. Zugleich habe das Management aber eingeräumt, dass der Markt derzeit durch konjunkturelle Faktoren und Zollrisiken unter Druck stehe./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2025 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.