Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag stärker

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:56 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,82 Prozent auf 19 514,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 19 514,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 325,00 Zählern.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 18 683,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 714,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Stand von 15 110,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 16,55 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 19 514,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 1,77 Prozent auf 481,90 EUR), SAP SE (+ 1,32 Prozent auf 211,35 EUR), Infineon (+ 1,28 Prozent auf 30,81 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 27,45 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 1,08 Prozent auf 134,34 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil BASF (-2,56 Prozent auf 46,03 EUR), Porsche (-1,92 Prozent auf 69,62 EUR), Bayer (-0,93 Prozent auf 26,02 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,91 Prozent auf 91,80 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,65 Prozent auf 31,96 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 3 252 311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,332 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,70 erwartet. Mit 8,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

