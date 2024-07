Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Freitagnachmittag zu

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 15:57 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent stärker bei 18 382,50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 218,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 397,00 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.06.2024, den Stand von 18 151,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, wies der LUS-DAX 18 182,00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, wurde der LUS-DAX mit 16 131,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,79 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 7,27 Prozent auf 245,00 EUR), Rheinmetall (+ 3,29 Prozent auf 486,90 EUR), Merck (+ 2,25 Prozent auf 158,80 EUR), QIAGEN (+ 2,04 Prozent auf 39,97 EUR) und Zalando (+ 1,98 Prozent auf 24,16 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil BASF (-2,75 Prozent auf 43,54 EUR), Commerzbank (-1,28 Prozent auf 15,06 EUR), Bayer (-0,58 Prozent auf 27,37 EUR), BMW (-0,57 Prozent auf 87,70 EUR) und SAP SE (-0,54 Prozent auf 194,16 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 519 430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 226,091 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

