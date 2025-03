NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer nach einem Schuldspruch im Rechtsstreit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Agrarchemiekonzern- und Pharmakonzern dürfte das Urteil eines US-Geschworenengerichts anfechten, das ihn zu knapp 2,1 Milliarden US-Dollar Schadenersatz verurteilt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anwälte anderer Kläger könnten sich durch das Urteil zwar ermutigt fühlen. Doch an der grundsätzlichen Lage habe sich für Bayer dadurch nichts entscheidend geändert. Im Fokus bleibe der geplante Gang von Bayer vor das oberste US-Gericht, um das Thema Glyphosat grundsätzlich klären zu lassen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2025 / 23:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.