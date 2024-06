Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag im Plus

Am Freitag springt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 25 380,82 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 250,230 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 25 376,60 Punkte an der Kurstafel, nach 25 373,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 25 422,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 252,02 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,325 Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, lag der MDAX-Kurs bei 27 134,66 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.03.2024, den Stand von 27 043,04 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 28.06.2023, mit 27 220,45 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 5,43 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell TRATON (+ 3,51 Prozent auf 31,00 EUR), EVOTEC SE (+ 3,30 Prozent auf 8,76 EUR), TAG Immobilien (+ 2,76 Prozent auf 13,79 EUR), thyssenkrupp (+ 2,10 Prozent auf 4,08 EUR) und LANXESS (+ 1,85 Prozent auf 23,16 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil TeamViewer (-7,67 Prozent auf 10,29 EUR), PUMA SE (-2,68 Prozent auf 42,82 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,63 Prozent auf 114,40 EUR), RATIONAL (-1,57 Prozent auf 817,50 EUR) und Bechtle (-1,38 Prozent auf 44,18 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 803 207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 19,290 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

2024 verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. RTL lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 18,25 Prozent.

