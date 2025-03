FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Traton nach Jahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 36 auf 35 Euro gesenkt. Die VW-Nutzfahrzeugholding habe sich zwar operativ überraschend gut entwickelt, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund einer weiterhin schwachen Entwicklung in Europa und der zunehmenden Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklungen in Nordamerika aber sei zumindest ein schwaches erstes Halbjahr zu erwarten. Der Experte verwies unter anderem auf die Auswirkungen der US-Importzölle und eine mögliche gesamtwirtschaftliche Abschwächung./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 17:27 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 17:32 / MEZ





