ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen der VW-Nutzfahrzeugholding von 43 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe zwar wegen des zunehmend negativen Ausblicks für die Geschäfte in Nordamerika seine Schätzungen gesenkt, schrieb Analyst Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die langfristigen Kurstreiber jedoch seien intakt./la/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 19:21 / GMT



