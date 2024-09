Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags

Der MDAX gewinnt am Montagmittag an Fahrt.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent stärker bei 25 176,93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 245,624 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,215 Prozent stärker bei 25 100,43 Punkten, nach 25 046,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 248,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 100,43 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.08.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 24 249,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, einen Wert von 26 861,07 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Stand von 27 060,64 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gab der Index bereits um 6,19 Prozent nach. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 3,09 Prozent auf 6,94 EUR), Gerresheimer (+ 2,82 Prozent auf 105,80 EUR), Siltronic (+ 2,63 Prozent auf 70,25 EUR), Befesa (+ 2,35 Prozent auf 24,44 EUR) und HENSOLDT (+ 1,89 Prozent auf 30,22 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen KION GROUP (-2,14 Prozent auf 31,57 EUR), HUGO BOSS (-2,11 Prozent auf 34,78 EUR), Delivery Hero (-1,88 Prozent auf 27,59 EUR), Aroundtown SA (-1,80 Prozent auf 2,41 EUR) und Stabilus SE (-1,22 Prozent auf 36,45 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 684 552 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 19,458 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at