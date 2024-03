Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Letztendlich schloss der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 13 990,65 Punkten ab. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 115,577 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,134 Prozent auf 13 968,67 Punkte an der Kurstafel, nach 13 987,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Freitag bei 14 054,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 959,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,213 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 22.02.2024, einen Wert von 13 824,76 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, bei 13 799,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 858,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,23 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SGL Carbon SE (+ 5,32 Prozent auf 6,53 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 5,08 Prozent auf 38,25 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,66 Prozent auf 19,53 EUR), pbb (+ 3,63 Prozent auf 4,40 EUR) und Grand City Properties (+ 3,36 Prozent auf 9,85 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen CEWE Stiftung (-6,80 Prozent auf 96,00 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-6,18 Prozent auf 37,32 EUR), SCHOTT Pharma (-3,41 Prozent auf 39,60 EUR), 1&1 (-3,11 Prozent auf 15,60 EUR) und ADTRAN (-3,02 Prozent auf 5,30 USD).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX sticht die SGL Carbon SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 915 069 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 16,840 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 7,19 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at