NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 24,30 auf 24,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die deutschen Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie hätten einen mauen Markt vor sich, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig sehe es für Schott Pharma und Gerresheimer aber besser aus./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.