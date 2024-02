Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch am Donnerstag in der Gewinnzone ein.

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,43 Prozent auf 13 895,95 Punkte an der SDAX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 112,204 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,587 Prozent höher bei 13 917,34 Punkten in den Handel, nach 13 836,16 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 895,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 13 923,60 Einheiten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 1,18 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 15.01.2024, den Wert von 13 484,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, wies der SDAX 13 268,43 Punkte auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 15.02.2023, den Stand von 13 520,31 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,541 Prozent aufwärts. Bei 14 067,87 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 11,24 Prozent auf 74,20 EUR), ADTRAN (+ 3,71 Prozent auf 6,43 USD), STRATEC SE (+ 2,33 Prozent auf 44,00 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,90 Prozent auf 3,76 EUR) und Klöckner (+ 1,32 Prozent auf 6,92 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen thyssenkrupp nucera (-1,71 Prozent auf 16,11 EUR), pbb (-1,65 Prozent auf 4,29 EUR), Deutsche Wohnen SE (-0,70 Prozent auf 19,82 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-0,51 Prozent auf 6,23 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0,47 Prozent auf 33,56 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die pbb-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 90 345 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 11,420 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

