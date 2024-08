Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu

Am Freitag springt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,38 Prozent auf 13 908,18 Punkte an. Die SDAX-Mitglieder sind damit 98,693 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,283 Prozent auf 13 894,98 Punkte an der Kurstafel, nach 13 855,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 921,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 894,98 Punkten.

SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 0,319 Prozent. Vor einem Monat, am 23.07.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 290,70 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, bei 15 102,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, wurde der SDAX mit 13 101,98 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,629 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Grand City Properties (+ 3,15 Prozent auf 12,43 EUR), Wacker Neuson SE (+ 1,84 Prozent auf 14,40 EUR), Salzgitter (+ 1,76 Prozent auf 15,63 EUR), SFC Energy (+ 1,67 Prozent auf 21,25 EUR) und DEUTZ (+ 1,49 Prozent auf 4,78 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil PNE (-3,45 Prozent auf 11,76 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,98 Prozent auf 54,50 EUR), PVA TePla (-1,47 Prozent auf 14,07 EUR), SCHOTT Pharma (-1,46 Prozent auf 31,00 EUR) und Eckert Ziegler (-0,68 Prozent auf 43,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 718 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 8,177 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX präsentiert die Ceconomy St-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

