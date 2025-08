ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma nach Eckdaten und einem angepassten Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,20 Euro belassen. Der Pharmazulieferer habe die Markterwartungen im dritten Geschäftsquartal mit Blick auf die Erlöse etwas verfehlt, beim operativen Ergebnis (Ebitda) aber positiv überrascht, schrieb Olivier Calvet in einer ersten Reaktion am Dienstag. Angesichts der neuen Unternehmensziele könnten nun die Markterwartungen hinsichtlich des Umsatzes ein wenig sinken, bezüglich des Gewinns aber etwas steigen./rob/la/bek



