Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX klettert mittags

Um 12:10 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 13 718,94 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 113,477 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 13 704,40 Punkte an der Kurstafel, nach 13 711,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 724,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 638,96 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,50 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 13 799,64 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 26.10.2023, einen Stand von 12 130,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.01.2023, wies der SDAX 13 233,40 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 verlor der Index bereits um 0,740 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit GFT SE (+ 5,48 Prozent auf 31,18 EUR), DWS Group GmbH (+ 4,15 Prozent auf 38,64 EUR), MorphoSys (+ 3,87 Prozent auf 37,32 EUR), Dermapharm (+ 2,25 Prozent auf 39,04 EUR) und ADTRAN (+ 2,17 Prozent auf 7,06 USD). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil PVA TePla (-3,67 Prozent auf 21,52 EUR), Elmos Semiconductor (-3,64 Prozent auf 63,60 EUR), SÜSS MicroTec SE (-3,27 Prozent auf 31,05 EUR), Deutsche Wohnen SE (-1,82 Prozent auf 21,54 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,78 Prozent auf 33,20 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die MorphoSys-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 227 249 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 11,330 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. In puncto Dividendenrendite ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

