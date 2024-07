Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels fester

Der SDAX verzeichnete am Donnerstagabend Kursanstiege.

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,53 Prozent fester bei 14 561,56 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 104,156 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,346 Prozent fester bei 14 534,95 Punkten, nach 14 484,83 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 14 520,74 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 570,31 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,06 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 04.06.2024, bei 15 153,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, notierte der SDAX bei 14 431,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, stand der SDAX bei 13 487,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,36 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 8,63 Prozent auf 64,20 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 4,84 Prozent auf 10,18 EUR), Drägerwerk (+ 3,51 Prozent auf 50,10 EUR), Vitesco Technologies (+ 3,32 Prozent auf 62,20 EUR) und adesso SE (+ 3,14 Prozent auf 85,30 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Ceconomy St (-3,89 Prozent auf 2,86 EUR), Nagarro SE (-2,79 Prozent auf 76,60 EUR), pbb (-2,06 Prozent auf 5,47 EUR), KWS SAAT SE (-1,64 Prozent auf 60,00 EUR) und Mutares (-1,14 Prozent auf 34,55 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 956 643 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 7,153 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie hat mit 5,54 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at