MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat KWS Saat von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 73 Euro gesenkt. Analyst Konstantin Wiechert befürchtet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass der neue Finanzchef den Tag der Unternehmensberichtserstattung zum Geschäftsjahr 2024/25 nutzen könnte, um verbliebene Altlasten zu beseitigen. Zudem geht Wiechert davon aus, dass es im neuen Geschäftsjahr aufgrund der weiter eher schwachen Preise für Agrarrohstoffe kaum gesamtwirtschaftlichen Rückenwind geben dürfte. Dies erhöhe die Preissensibilität der Landwirte und könne daher den Übergang zu höherwertigen Sorten verzögern, schrieb er./rob/ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 16:16 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.