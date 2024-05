Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Machte sich der SDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Am Dienstag notiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,20 Prozent fester bei 15 267,29 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 122,469 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,237 Prozent fester bei 15 273,67 Punkten, nach 15 237,55 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 15 281,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 264,94 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bei 14 256,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 768,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, den Stand von 13 345,54 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,46 Prozent zu. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 281,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit IONOS (+ 1,60 Prozent auf 25,40 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,04 Prozent auf 17,44 EUR), SCHOTT Pharma (+ 0,65 Prozent auf 30,82 EUR), JOST Werke (+ 0,64 Prozent auf 46,95 EUR) und NORMA Group SE (+ 0,61 Prozent auf 19,70 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil HAMBORNER REIT (-0,75 Prozent auf 6,63 EUR), Klöckner (-0,65 Prozent auf 6,15 EUR), Wüstenrot Württembergische (-0,60 Prozent auf 13,28 EUR), Drägerwerk (-0,40 Prozent auf 49,25 EUR) und flatexDEGIRO (-0,36 Prozent auf 13,70 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Ceconomy St-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 36 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 16,325 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die TRATON-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 7,52 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

