Freundlicher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell

Der MDAX gewinnt am Mittwoch an Wert.

Um 15:41 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 1,07 Prozent auf 26 740,59 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 240,120 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,017 Prozent auf 26 461,78 Punkte an der Kurstafel, nach 26 457,33 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 378,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 740,59 Punkten lag.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,450 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 26 743,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 408,29 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.06.2023, wurde der MDAX auf 27 305,83 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,364 Prozent nach unten. Bei 27 641,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Delivery Hero (+ 4,25 Prozent auf 29,22 EUR), TAG Immobilien (+ 3,84 Prozent auf 13,80 EUR), Fraport (+ 3,49) Prozent auf 53,35 EUR), Aroundtown SA (+ 3,48 Prozent auf 1,98 EUR) und SMA Solar (+ 3,45 Prozent auf 45,04 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Stabilus SE (-16,75 Prozent auf 47,45 EUR), HENSOLDT (-2,48 Prozent auf 33,86 EUR), Bilfinger SE (-2,07 Prozent auf 49,75 EUR), Ströer SE (-1,16 Prozent auf 63,65 EUR) und HelloFresh (-0,91 Prozent auf 5,64 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 476 567 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 19,251 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Lufthansa-Aktie hat mit 4,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 18,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at