Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im SDAX

Am Mittwoch zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Mittwoch ging es im SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,51 Prozent auf 13 016,26 Punkte nach oben. Die SDAX-Mitglieder sind damit 107,917 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 12 953,49 Zählern und damit 0,021 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (12 950,72 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 13 041,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 12 953,49 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Wert von 12 273,84 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, notierte der SDAX bei 13 049,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.11.2022, wurde der SDAX auf 12 412,02 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 7,71 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell New Work SE (ex XING) (+ 5,19 Prozent auf 71,00 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 4,52 Prozent auf 25,45 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,44 Prozent auf 16,82 EUR), Energiekontor (+ 3,39 Prozent auf 70,20 EUR) und GFT SE (+ 3,08 Prozent auf 32,10 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen MorphoSys (-4,62 Prozent auf 16,09 EUR), Klöckner (-4,34 Prozent auf 5,95 EUR), STRATEC SE (-1,97 Prozent auf 42,25 EUR), Bilfinger SE (-1,92 Prozent auf 35,80 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,32 Prozent auf 74,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 582 494 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 9,615 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,58 erwartet. Die Schaeffler-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at