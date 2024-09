Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,89 Prozent fester bei 8 266,81 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,533 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 193,94 Punkte an der Kurstafel, nach 8 193,94 Punkten am Vortag.

Bei 8 301,36 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 193,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 1,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, stand der FTSE 100 bei 8 210,25 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 12.06.2024, mit 8 215,48 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 12.09.2023, mit 7 527,53 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,06 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Anglo American (+ 3,65 Prozent auf 20,76 GBP), Glencore (+ 3,25 Prozent auf 3,75 GBP), Antofagasta (+ 3,09 Prozent auf 17,38 GBP), Burberry (+ 2,97 Prozent auf 5,97 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,94 Prozent auf 8,18 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Rentokil Initial (-2,45 Prozent auf 3,71 GBP), M&G (-2,39 Prozent auf 2,04 GBP), Haleon (-1,17 Prozent auf 3,89 GBP), BAT (-0,87 Prozent auf 29,58 GBP) und AstraZeneca (-0,75 Prozent auf 122,16 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 216 358 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227,878 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 9,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at