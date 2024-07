Freundlicher Handel in London: FTSE 100 letztendlich stärker

Am Donnerstag stieg der FTSE 100 via LSE schlussendlich um 0,21 Prozent auf 8 204,89 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,552 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 187,46 Punkten, nach 8 187,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 267,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 187,46 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,582 Prozent. Vor einem Monat, am 18.06.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 191,29 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, notierte der FTSE 100 bei 7 877,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.07.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 453,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 9,79 Prozent auf 3,93 GBP), Frasers Group (+ 9,19 Prozent auf 8,97 GBP), Schroders (+ 4,88 Prozent auf 3,95 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,64 Prozent auf 1,21 GBP) und WPP 2012 (+ 2,84 Prozent auf 7,47 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Antofagasta (-4,93 Prozent auf 19,00 GBP), Melrose Industries (-3,77 Prozent auf 5,46 GBP), easyJet (-3,68 Prozent auf 4,69 GBP), Rolls-Royce (-2,82 Prozent auf 4,35 GBP) und Flutter Entertainment (-2,68 Prozent auf 154,05 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 113 309 220 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 222,942 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at