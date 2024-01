Freundlicher Handel in London: FTSE 100 verbucht Gewinne

Um 12:08 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,04 Prozent stärker bei 7 736,36 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,385 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 733,24 Punkte an der Kurstafel, nach 7 733,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 7 764,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 722,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 529,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 510,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2022, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 451,74 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Marks Spencer (+ 2,51 Prozent auf 2,79 GBP), Land Securities Group (+ 1,94 Prozent auf 7,18 GBP), Vodafone Group (+ 1,62 Prozent auf 0,70 GBP), BAE Systems (+ 1,40 Prozent auf 11,26 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,36 Prozent auf 5,68 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Prudential (-2,24 Prozent auf 8,67 GBP), Diploma (-2,07 Prozent auf 35,08 GBP), 3i (-1,40 Prozent auf 23,87 GBP), Auto Trader Group (-1,33 Prozent auf 7,12 GBP) und Halma (-1,31 Prozent auf 22,54 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 6 261 355 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 193,097 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 11,06 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at