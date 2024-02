Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende fester

So bewegte sich der FTSE 100 am Freitag letztendlich

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel schlussendlich um 1,50 Prozent höher bei 7 711,71 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,352 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 597,53 Punkten in den Handel, nach 7 597,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 7 720,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 597,53 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 1,84 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 558,34 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 410,97 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 012,53 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,127 Prozent. Bei 7 764,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell NatWest Group (+ 7,09 Prozent auf 2,30 GBP), Antofagasta (+ 5,65 Prozent auf 17,85 GBP), Lloyds Banking Group (+ 3,90 Prozent auf 0,43 GBP), Weir Group (+ 3,86 Prozent auf 18,71 GBP) und IMI (+ 3,81 Prozent auf 17,69 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Airtel Africa (-3,22 Prozent auf 0,96 GBP), Vodafone Group (-1,41 Prozent auf 0,66 GBP), Entain (-0,58 Prozent auf 9,33 GBP), Ocado Group (-0,56 Prozent auf 5,36 GBP) und BAT (-0,35 Prozent auf 24,14 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 180 207 405 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 188,882 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vodafone Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at