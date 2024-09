Freundlicher Handel in London: Gewinne im FTSE 100

Am Freitag steht der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,10 Prozent im Plus bei 8 249,84 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,557 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 241,71 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 241,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 188,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 260,68 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,51 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 06.08.2024, den Wert von 8 026,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, wies der FTSE 100 8 285,34 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.09.2023, lag der FTSE 100 bei 7 426,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,84 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Experian (+ 2,35 Prozent auf 36,63 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,99 Prozent auf 163,80 GBP), RELX (+ 1,86 Prozent auf 35,51 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,81 Prozent auf 76,42 GBP) und ConvaTec (+ 1,64 Prozent auf 2,35 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil B&M European Value Retail SA Reg (-3,78 Prozent auf 4,23 GBP), Burberry (-3,01 Prozent auf 6,18 GBP), Anglo American (-2,78 Prozent auf 20,44 GBP), Associated British Foods (-2,62 Prozent auf 22,29 GBP) und Glencore (-2,23 Prozent auf 3,71 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 48 776 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 239,804 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,56 erwartet. Die M&G-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

