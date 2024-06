Freundlicher Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit positivem Vorzeichen

In New York stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,11 Prozent fester bei 39 153,37 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 14,041 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,733 Prozent auf 39 398,79 Punkte an der Kurstafel, nach 39 112,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 908,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 170,56 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,079 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 39 069,59 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 26.03.2024, bei 39 282,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, lag der Dow Jones bei 33 714,71 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,81 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 4,05 Prozent auf 193,89 USD), Apple (+ 2,29 Prozent auf 213,85 USD), Boeing (+ 1,60 Prozent auf 177,90 USD), Walmart (+ 1,28 Prozent auf 68,29 USD) und Home Depot (+ 0,96 Prozent auf 341,56 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Travelers (-1,79 Prozent auf 204,98 USD), Amgen (-1,75 Prozent auf 313,71 USD), Chevron (-1,44 Prozent auf 156,19 USD), Intel (-0,99 Prozent auf 30,44 USD) und Nike (-0,74 Prozent auf 94,05 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 385 972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 3,110 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,54 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

