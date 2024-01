Freundlicher Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus

Am Morgen geht es für den Dow Jones erneut nach oben.

Um 15:59 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,01 Prozent auf 38 338,77 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 11,477 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,568 Prozent leichter bei 38 115,83 Punkten, nach 38 333,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 341,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 266,64 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 37 689,54 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 30.10.2023, bei 32 928,96 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2023, einen Stand von 33 717,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 38 343,93 Punkte. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 0,84 Prozent auf 383,77 USD), Visa (+ 0,81 Prozent auf 275,89 USD), JPMorgan Chase (+ 0,57 Prozent auf 173,71 USD), Microsoft (+ 0,46 Prozent auf 411,59 USD) und Salesforce (+ 0,30 Prozent auf 288,73 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Boeing (-2,02 Prozent auf 201,04 USD), Intel (-0,91 Prozent auf 43,44 USD), Walmart (-0,79 Prozent auf 163,73 USD), Walt Disney (-0,66 Prozent auf 96,85 USD) und Honeywell (-0,65 Prozent auf 201,73 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 214 301 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,774 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,93 erwartet. Walgreens Boots Alliance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,68 Prozent.

