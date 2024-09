Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen

Der Dow Jones bewegte sich am Abend kaum.

Schlussendlich stieg der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,20 Prozent auf 42 208,22 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 14,107 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,153 Prozent tiefer bei 42 060,40 Punkten in den Dienstagshandel, nach 42 124,65 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 42 281,06 Punkte, das Tagestief hingegen 42 056,82 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, stand der Dow Jones bei 41 175,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39 411,21 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 33 963,84 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 11,91 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 42 281,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 3,98 Prozent auf 385,93 USD), Dow (+ 2,71 Prozent auf 53,45 USD), Salesforce (+ 2,36 Prozent auf 270,44 USD), Home Depot (+ 2,22 Prozent auf 400,66 USD) und Nike (+ 1,46 Prozent auf 87,46 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Visa (-5,49 Prozent auf 272,78 USD), Amgen (-1,40 Prozent auf 330,92 USD), Microsoft (-1,00 Prozent auf 429,17 USD), Merck (-0,58 Prozent auf 114,96 USD) und Travelers (-0,57 Prozent auf 237,98 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 26 226 203 Aktien gehandelt. Mit 3,121 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

2024 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at