Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,62 Prozent höher bei 18 296,14 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,020 Prozent schwächer bei 18 179,22 Punkten, nach 18 182,92 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18 299,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 133,02 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,19 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 16 884,60 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 09.07.2024, mit 18 429,29 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 484,24 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 23,91 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Nissan Motor (+ 10,69 Prozent auf 2,90 USD), Cerus (+ 9,30 Prozent auf 1,88 USD), Century Aluminum (+ 8,46 Prozent auf 16,53 USD), AngioDynamics (+ 8,25 Prozent auf 6,37 USD) und American Superconductor (+ 6,90 Prozent auf 24,16 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Myriad Genetics (-4,78 Prozent auf 24,72 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-3,38 Prozent auf 4,57 USD), Landec (-2,91 Prozent auf 4,67 USD), FreightCar America (-2,83 Prozent auf 12,02 USD) und American Eagle Outfitters (-2,76 Prozent auf 20,47 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 994 946 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,074 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Ebix-Aktie hat mit 0,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 19,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at