Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende fester

Wenig Veränderung war letztendlich in New York zu beobachten.

Am Freitag schloss der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 20 895,66 Punkten ab. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,354 Prozent auf 20 959,57 Punkte an der Kurstafel, nach 20 885,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 20 980,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 846,12 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19 546,27 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 16 286,45 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 18.07.2024, den Stand von 17 871,22 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,38 Prozent aufwärts. Bei 20 980,56 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 14 784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit PetMed Express (+ 6,09 Prozent auf 3,31 USD), Independent Bank (+ 5,77 Prozent auf 69,48 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5,65 Prozent auf 0,51 USD), Nortech Systems (+ 3,35 Prozent auf 8,95 USD) und American Superconductor (+ 3,24 Prozent auf 42,72 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil ADTRAN (-7,74 Prozent auf 8,13 EUR), Myriad Genetics (-7,26 Prozent auf 4,47 USD), Integra LifeSciences (-7,10 Prozent auf 11,13 USD), Park-Ohio (-6,89 Prozent auf 16,49 USD) und Anika Therapeutics (-6,58 Prozent auf 10,50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 36 890 816 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,631 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Integra LifeSciences-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

