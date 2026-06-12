Freundlicher Handel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite notiert am fünften Tag der Woche im Plus.

Um 20:02 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,25 Prozent nach oben auf 25 873,21 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,102 Prozent schwächer bei 25 783,36 Punkten in den Handel, nach 25 809,66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26 010,31 Punkte, das Tagestief hingegen 25 599,94 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,736 Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 088,20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 311,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19 662,48 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11,35 Prozent zu Buche. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 15,87 Prozent auf 102,36 USD), Amtech Systems (+ 11,04 Prozent auf 25,10 USD), SMC (+ 10,28 Prozent auf 430,48 USD), Intel (+ 8,93 Prozent auf 127,41 USD) und Amkor Technology (+ 8,68 Prozent auf 82,76 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil KLA-Tencor (-89,61 Prozent auf 250,62 USD), Americas Car-Mart (-21,19 Prozent auf 2,12 USD), Nissan Motor (-17,24 Prozent auf 1,80 USD), Donegal Group B (-13,51 Prozent auf 16,00 USD) und TransAct Technologies (-8,22 Prozent auf 4,91 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20 320 843 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,192 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at